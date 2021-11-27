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الرياضة

مرسلي :”هؤلاء هم من يعرقلون بلماضي وأشار إليهم رئيس الجمهورية”

بقلم إسماعيل عشاش
مرسلي :”هؤلاء هم من يعرقلون بلماضي وأشار إليهم رئيس الجمهورية”
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تحدث الأسطورة، نور الدين مرسلي، عما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الأطراف الساعية للتأثير سلبا على الخضر.

وتحدث البطل الأولمبي لتلفزيون النهار، بعد آدائه واجبه الإنتخابي قائلا :”الأطراف التي تؤثر وتحاول عرقلة بلماضي، هي الفاشلة رياضيا وسياسيا”.

وأردف في نفس السياق :”سبق وأن واجهت مشاكل سابقا في مشواري، عندما تكون ناجحا البعض لا يتقبل ذلك، ويكون عدوك”.

وختم :”علينا أن نتحد من أجل بناء الجزائر الجديدة، التي جاء بها رئيس الجمهورية، في هذه الفترة الحساسة”.

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