مرسلي :”هؤلاء هم من يعرقلون بلماضي وأشار إليهم رئيس الجمهورية”

تحدث الأسطورة، نور الدين مرسلي، عما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الأطراف الساعية للتأثير سلبا على الخضر.

وتحدث البطل الأولمبي لتلفزيون النهار، بعد آدائه واجبه الإنتخابي قائلا :”الأطراف التي تؤثر وتحاول عرقلة بلماضي، هي الفاشلة رياضيا وسياسيا”.

وأردف في نفس السياق :”سبق وأن واجهت مشاكل سابقا في مشواري، عندما تكون ناجحا البعض لا يتقبل ذلك، ويكون عدوك”.

وختم :”علينا أن نتحد من أجل بناء الجزائر الجديدة، التي جاء بها رئيس الجمهورية، في هذه الفترة الحساسة”.