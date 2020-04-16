مرسلي يطالب بفتح المنشآت الرياضية لرياضيي النخبة لكن !!

طالب “نور الدين مرسلي” كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة بفتح المنشآت الرياضية للرياضيين الذين يحضرون للمنافسات الكبرى كالأولمبياد رغم الحجر الصحي المفروض جراء تفشي فيروس كورونا.

مرسلي قال اليوم الخميس لوكالة الأنباء الجزائرية:”رياضيو المستوى العالي يتواجدون حاليا في الحجر الصحي، منهم من يستطيع التدرب في المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، لكن ذلك لا يمكنه تعويض التحضير على مستوى المراكز الرياضية”.

وأضاف:”يتعين فتح المنشآت الرياضية من أجل السماح لرياضيي النخبة بمواصلة التحضير في ظل الحجر الصحي الحالي، ولكن شريطة إجراء التحاليل الطبية وحضور طاقم طبي، كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وختم:”رياضي النخبة لا يمكنه التوقف عن التدريب والإعداد”.