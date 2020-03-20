مرسلي ينعي وفاة بطل الجيدو

وجّه كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي، خالص تعازيه لعائلة تيجاني، والعائلة الرياضية الجزائرية، إثر وفاة بطل الجيدو السابق عثمان تيجاني.

ونشر نور الدين مرسلي، رسالة تعزية عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “خالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة بطل الجيدو السابق المصارع عثمان تيجاني، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا”.

وتابع: “أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأرفق كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي، تغريدته هذه، بصورة للفقيد عثمان تيجاني، بالحرم المكي.