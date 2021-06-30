عاجل

مرسوم تنفيذي.. لا يُمكن لرئيس اتحادية مُمارسة أكثر من عهدتين !

الرياضة
  • -
  • 0
مرسوم تنفيذي.. لا يُمكن لرئيس اتحادية مُمارسة أكثر من عهدتين !
بقلم حواز عبد النور

صدر في العدد الآخير من الجريدة الرسمية رقم 49 مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي التنظيمي.

ووفق هذا المرسوم التنفيذي لا يُمكن لرئيس اتحادية رياضية وطنية ممارسة أكثر من عهدتين سواء عهدتين منفصلتين أو متتاليتين.

كما لا يُمكن للأعضاء المُنتخبين في المكتب الإتحادي ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين، غير أنه يُمكنهم الترشح لعهدة جديدة في المكتب الإتحادي وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها بعد انقضاء عُهدة أولمبية وكذا الترشح لمنصب رئيس الإتحادية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1015795

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com