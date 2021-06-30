مرسوم تنفيذي.. لا يُمكن لرئيس اتحادية مُمارسة أكثر من عهدتين !

صدر في العدد الآخير من الجريدة الرسمية رقم 49 مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي التنظيمي.

ووفق هذا المرسوم التنفيذي لا يُمكن لرئيس اتحادية رياضية وطنية ممارسة أكثر من عهدتين سواء عهدتين منفصلتين أو متتاليتين.

كما لا يُمكن للأعضاء المُنتخبين في المكتب الإتحادي ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين، غير أنه يُمكنهم الترشح لعهدة جديدة في المكتب الإتحادي وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها بعد انقضاء عُهدة أولمبية وكذا الترشح لمنصب رئيس الإتحادية.