مرسوم تنفيذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الالكتروني

صدر في العدد رقم 21 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي حديد يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الالكتروني.

وسيتم إدراج رمز الكتروني في مستخرج السجل التجاري “س.ت.إ” للتجار سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أومعنويين بمقتضى نص هذا المرسوم .

حيث يتضمن السجل التجاري الالكتروني شفرة بيانية تتضمن معلومات ومعطيات مشفرة تخص التاجر.

كما يتضمن رمز الكتروني مطبوع بالأسود على خلفية بيضاء في يمين أعلى الوجه الأمامي للسجل محاط بإطار أسود.

وحسب ذات المرسوم فإن قراءة الرمز الإلكتروني للسجل التجاري “س.ت.إ” تتم بواسطة أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور.

وهذا التطبيق تطبيق يحمل مجانا على البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري .

فيما بخصوص عملية تحيين معلومات مستخرج السجل التجاري الإلكتروني، فسيتم اجراءها بشكل منتظم من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري .

وأشار المرسوم الى أن أي تلف للرمز الإلكتروني للسجل التجاري يفقد هذه الوثيقة صلاحيتها .

حيث سيكون صاحبها مطالب بإيداع طلب لإستخراج نسخة من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمزالإلكتروني “س.ت.إ”.

وفي انتظار قيام التجار اشخاص طبيعيين أو معنويين بطلب مستخرج السجل التجاري الالكتروني “س.ت.إ ”

تبقى سجلاتهم التجارية التجاراشخاص طبيعيين أومعنويين صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدورهذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية .