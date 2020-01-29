مرسوم رئاسي.. تكليف عبد الوهاب بوكروح بمهمة برئاسة الجمهورية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
مرسوم رئاسي.. تكليف عبد الوهاب بوكروح بمهمة برئاسة الجمهورية
بقلم فوزية مسعدي

صدر مرسوم رئاسي، اليوم الأربعاء تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بخصوص تعيين مكلف لعبد الوهاب بوكروح بمهمة برئاسة الجمهورية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764842

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com