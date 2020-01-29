مرسوم رئاسي.. تكليف عبد الوهاب بوكروح بمهمة برئاسة الجمهورية
صدر مرسوم رئاسي، اليوم الأربعاء تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بخصوص تعيين مكلف لعبد الوهاب بوكروح بمهمة برئاسة الجمهورية.
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