مرسوم رئاسي يحدد ترتيب الأوسمة العسكرية والمدنية

حدد مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية، والترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه.

ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 25-269، يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات.

ويجب أن توضع وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة وذلك وفق الترتيب الآتي:

شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني.

وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب.

وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم.

وسام الجريح مع التنوية.

وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.

وسام الجريح بدون تنويه.

أوسمة القيادة العملياتية، بكل المصاف المقلد بها.

وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وسلم التميز العلمي.

وسام الابتكار.

وسام الاستحقاق العسكري.

وسام الشرق.

وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حريم الشرق الأوسط 1967 و1973.

وسام الجيش الوطني الشعبي.