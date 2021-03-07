مرسوم رئاسي يعيد تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني

أعاد المرسوم الرئاسي 21-83 الصادر في 32 فيفري 2021 تنظيم المعهد الوطني للدراسات العليا في الأمن الوطني .

وحسب ذات المرسوم الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، فإن المعهد يعتبر مؤسسة عسكرية للتكوين العالي ملحقة برئاسة الجمهورية.

ويعهد إلى المعهد مهمة التكوين والتعليم العالي في مجال الأمن الوطني.

ويحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم والتكوين المقدمة في المعهد ومجال البحث العلمي.

ويمارس المدير العام للامن الداخلي سلطة الوصاية على المعهد، ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تعليم التكوين العالي كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع الوطني.

ويسير المعهد مدير عام يعين من بين الضباط العمداء والضباط السامين طبقا للتنظيم المعمول به بوزارة الدفاع الوطني.

ويرسل المدير العام للمعهد الوطني في إطار ممارسة مهامه تقريرا إلى المدير العام للامن الداخلي الذي يرسل بدوره تقريرا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كل نشاط للمعهد مرتبط بالجيش الوطني الشعبي.

وتضمن المديرية العامة للامن الداخلي الدعم متعدد الأشكال للمعهد على أن يتم تسييد المعدات المالية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به بوزارة الدفاع الوطني.