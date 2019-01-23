مرسوم رئاسي ينهي مهام مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية

تم بمرسوم نهائي، إنهاء مهام مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالنيابة، الدكتور نورالدين محمدي، بوزارة الشؤون الدينية، من منصبه.

وفي المراسلة التي بعث بها، إلى وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أكد أنه تفاجأ بتنحيته من منصبه، دون علمه.

وأشار نور الدين محمدي، أنه دخل مقر الوزارة، صباحا، ليجد باب مكتبه مغلقا، بعد تغيير الأقفال.

وأوضح أنه صدر سابقا مرسوم إنهاء مهامه من منصب نائب مدير، وتركه منذ سنة وخمسة أشهر.

بينما لم يعلمه بإنهاء مهامه من منصب مدير التوجيه الديني، الا بعد صدور المرسوم الرئاسي.

وقد عين محمدي في منصب مدير التوجيه الديني، بقرار ممضى من الوزير في 13 جوان 2017.