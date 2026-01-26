مرسوم تنفيذي يحدد شروط التقاعد قبل السن القانونية لمنتسبي بعض أسلاك التربية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 06)، المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 25 رجب 1447 الموافق 14 جانفي 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنُظَّار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، وهيئات التفتيش التابعة لقطاع التربية الوطنية، من التقاعد المسبق، تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، المعدل والمُتمِّم.

وينص المرسوم على إمكانية إحالة الموظف المعني على التقاعد ابتداءً من سن 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء، شريطة أن يكون مستوفيًا للشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد، وأن يكون في وضعية نشاط عند إيداع الطلب.

كما أوجب المرسوم على الموظف الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء إيداع طلب مؤرخ وممضى لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الدراسية، مع التأكيد على أنه لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض الطلب، على أن يُحفظ في الملف الإداري للمعني.

وتتم تصفية معاشات الموظفين المعنيين وفقا لأحكام قانون التقاعد الساري المفعول، مع التنصيص على أن المعاشات المصفاة بموجب هذا المرسوم غير قابلة للمراجعة في حال استئناف المتقاعد لممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.