مرسيليا – الجزائر العاصمة بأكثر من 1000 أورو مع توقف مؤقت!

تخدم شركة Vueling الإسبانية منخفضة التكلفة الجزائر من مرسيليا وبرشلونة كجزء من إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية.

ونشر أحد مستخدمي الأنترنت لقطة شاشة للحجز الذي تم إجراؤه مع Vueling يوم الأحد 10 أكتوبر. لرحلة بين مرسيليا والجزائر مع توقف في برشلونة. حيث تدفع عائلة مكونة من شخص بالغ وثلاثة أطفال مبلغ 4247 أورو من أجل النزول الى أرض الوطن، أو ما يعادل 1062 أورو للفرد.

ولحد الساعة لم ترد Vuelingعن سبب الارتفاع الباهض لأسعار الرحلات الجوية رغم أنها شركة منخفضة التكلفة.