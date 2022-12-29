مرسيليا – الجزائر بسعر خيالي مع طيران فولوتيا

يفضل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكرهم إلى الجزائر في نهاية العام تأجيل رحلاتهم لشهر جانفي 2023. أو لشهر رمضان المقبل.

تشتهر شركة الطيران منخفضة التكلفة فولوتيا بتقديم أسعار مغرية للجزائر. وفي الشهر المقبل، تخطط Volotea لخفض أسعارها وتقديم تذاكر تصل إلى 45 يورو.

هذا هو الحال بالنسبة للرحلات ذات الاتجاه الواحد المجدولة من سطيف إلى مرسيليا. في الواقع ، اعتبارًا من 11 جانفي 2023 ، يتم عرض تذاكر هذه الشركة منخفضة التكلفة بسعر 45 يورو. وينطبق هذا المعدل على بقية رحلات فولوتيا المجدولة في نفس الشهر.

من جهة أخرى، يفضل غالبية المغتربين الجزائريين في فرنسا قضاء شهر رمضان على التراب الوطني، ومع عائلاتهم. ولهذا قررت Volotea، مثل العديد من شركات الطيران الأخرى ، الحفاظ على نفس مستوى السعر.

في الواقع ، من مرسيليا إلى تلمسان ، تبيع فولوتيا تذاكرها من 45 يورو. هذا هو الحال بالنسبة للرحلات المجدولة في 22 و 30 مارس 2023. تتوفر أيضًا تذاكر أخرى بسعر 52 يورو. على وجه الخصوص لرحلات 5 و 12 أفريل 2023.