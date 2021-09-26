مرسيليا – الجزائر بـ 48 أورو عبر طيران  Vueling شهر نوفمبر

منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود. أصبحت Vueling شركة الطيران الأجنبية الوحيدة التي تسيّر رحلات جوية إلى الجزائر من بلدين مختلفين.

في الواقع، يُسمح لشركة التكلفة الإسبانية المنخفضة بالعمل من قاعدتها في مطار El Prat الدولي في برشلونة. ومن مطار Marseille Provence.

من برشلونة، تدير شركة Vueling رحلتين في الأسبوع وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. تمامًا مثل الخطوط الجوية الجزائرية. رحلة VY7476 مجدولة كل يوم أحد وخميس.

من مرسيليا، يُسمح لشركة Vueling بالعمل مرة واحدة في الأسبوع في نفس يوم رحلة الخطوط الجوية الجزائرية. رحلة VY 7991 مجدولة كل يوم سبت.

على موقع الشركة الإسبانية منخفضة التكلفة، تباع التذاكر بين مرسيليا والجزائر لشهر نوفمبر بأسعار منخفضة للغاية.

ويتم جدولة رحلات المبيعات كل يوم ما عدا أيام الثلاثاء والأحد في نوفمبر. هناك العديد من الأسعار المعروضة. حيث تتراوح الأسعار بين 48 أورو ويمكن أن تصل إلى 462 أورو.

ما يجب أن ينتبه إليه الراغبون في الحجز هو أن العثور على تذكرة بين مرسيليا والجزائر بسعر 48 أورو أمر مستحيل في الوقت الحالي.

وتحتفظ Vueling برحلات بيع تعتمد على جدولها السنوي. حيث يتم غالبا إلغاء هذه الرحلات، عبر تلقي الركاب إشعارًا بالإلغاء ساعات قبل يوم المغادرة المحدد.