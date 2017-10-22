تتجه أنظار عشاق الكرة الفرنسية أمسية اليوم، إلى ملعب “الفيلودروم”، الذي سيكون مسرحا للكلاسيكو بين “مرسيليا” و”البي أس جي”.

وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة العاشرة من البطولة الفرنسية، تعد خاصة بالنسبة للفريقين للعديد من الإعتبارات

مرسيليا الذي يحتل المركز الرابع في البطولة الفرنسية بـ17 نقطة، يطمح لرفع رصيده من النقاط لتحسين ترتيبه في البطولة.

كما يطمح أشبال رودي غارسيا، للثأر من غريمهم التقليدي، والذي يتفوق عليهم من حيث عدد الإنتصارات في المباريات التي جمعتهما.

إلا أن مهمة نادي الجنوب الفرنسي، لن تكون سهلة أمام البي أس جي، المدجج بالنجوم العالميين على غرار نيمار وكافاني.

وسيكون الثنائي إلى جانب باقي نجوم نادي العاصمة الفرنسية، سيشكلون سلاح المدرب أوناي إمري، الساعي لتعميق الفارق عن ملاحقه موناكو.

إضافة إلى هذا يسعى الباريسيون لإرضاء أنصار فريقهم المطالبين بالإطاحة بغريمهم التقليدي مرة أخرى وفي عقر داره بـ”الفيلودروم”.

وبعيدا عن الحسابات، تعرف هذه القمة الكروية طابعا خاصا، بالنظر للحساسية المعروفة بين أنصار الفريقين على مر تاريخ الناديين.

ورغم أن الأرقام في صالح الباريسيين، إلا أن غريمة مرسيليا قد يصنع المفاجأة، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الإحتمالات.

ومن بين أبرز أرقام الناديين قبل مواجهة اليوم:

– مرسيليا لم يفز على باريس سان جيرمان في آخر 14 مواجهة جمعت الفريقين، 12 فوز لباريس، 2تعادل

– أطول سلسلة عدم هزيمة لباريس جائت أمام الغريم مرسيليا

– مرسيليا خسرت 3 مرات فقط في آخر 26 مباراة على أرضه بالدوري منها واحدة أمام باريس

– باريس سان جيرمان لم يخسر أي مواجهة في البطولة هذا الموسم بـ8 انتصاراة وتعادل واحد

– مرسيليا سجل في كل مبارياته الـ13 الأخيرة.. أطول سلسلة حالية بين كل الأندية

– باريس سان جيرمان يتصدر الدوري هذا الموسم بـ25 نقطة، فيما يحتل مرسيليا المركز الرابع بـ17 نقطة.