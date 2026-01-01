مرسيليا يتقدم على ليون في سباق ضم عبدلي

عرف ملف الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، في ظل اشتداد الصراع بين أولمبيك مارسيليا وألمبيك ليون من أجل الظفر بخدماته.

ووفقا لما كشفه موقع “La Minute OM” المقرب من نادي أولمبيك مارسيليا، فإن إدارة النادي الجنوب نجحت في التقدم على أولمبيك ليون في سباق التعاقد مع لاعب وسط أنجيه. مستفيدة من تحركات فعالة داخل الكواليس قادها المدير الرياضي مهدي بنعطية.

هذا الأخير لعب دورًا محوريًا في دفع المفاوضات إلى الأمام، من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب ومحيطه. والعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإتمام الصفقة.

وفي السياق ذاته، جرت مناقشات بين إدارة مرسيليا ورئيس نادي أنجيه سعيد شعبان، في خطوة تعكس جدية الطرح إدارة “لوام” ورغبته في حسم الملف بأسرع وقت ممكن. خاصة مع تزايد الاهتمام باللاعب من عدة أطراف.

كما أشار المصدر، أن لاعب “الخضر” لا يزال يُبدي تفضيله للانضمام إلى أولمبيك مارسيليا، مقارنة بخيار الانتقال إلى ليون. وهو عامل قد يُرجّح كفة “لوام” في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.

ويبقى هذا الملف مفتوحًا على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه الساعات أو الأيام القادمة.