مرشحان حران ينافسان صالح قوجيل على كرسي مجلس الأمة

تنعقد في هذه الأثناء، بمجلس الأمة، جلسة ترسيم صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة.

وقد أكدت مختلف الكتل البرلمانية، بما فيها الثلث الرئاسي، ترشيحهم لصالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.

وينافس صالح قوجيل على كرسي مجلس الأمة، مرشحان حران، وهما محمود قيساري، ومصطفى جغدالي.

قيساري محمود: أعلن ترشحي إذا انسحب قوجيل

أعلن عضو مجلس الأمة الحر، قيساري محمود، ترشحه لمنصب رئيس مجلس الأمة بشرط.

وقال قيساري خلال الجلسة “انا ماض في ترشحي إذا انسحب قوجيل، وإذا قر البقاء في الكرسي فلن أترشح لمواجهته”.

جغدالي مصطفى: ترشحت تجسيدا لمبدأ التداول على السلطة الذي نادى به رئيس الجمهورية

من جانبه أعلن عضو مجلس الأمة الحر، جغدالي مصطفى، ترشحه لمنصب رئيس مجلس الأمة.

وقال إن ترشحه ، جاء تحقيقا لتطلعات الشعب والتداول السلس على السلطة الذي نادى به ودعا اليه رئيس الجمهورية.