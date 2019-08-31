مرشحو الرئاسيات سيقدمون ملفهم للسلطة وليس المجلس الدستوري

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مرشحو الرئاسيات سيقدمون ملفهم للسلطة وليس المجلس الدستوري
بقلم نسرين محفوف

اقترحت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، تقديم ملف الترشح للرئاسيات المقبلة للسلطة وليس المجلس الدستوري.

يأتي هذا في تصريح بوزيد لزهاري، عضو هيئة الحوار، اليوم السبت، خلال تنصيب لجان المجلس الاستشاري للهيئة.

وأضاف في السياق أن الهيئة متمسكة بهذا المطلب، لأنه سيعطي ثقة ومتنفس كبير للمترشحين في نزاهة نتائج الرئاسيات وحتى للشعب.

وقال لزهاري إن من أهم المطالب الشعبية التي رفعت طيلة هذه 6 أشهر من الحراك، هي محاربة الفساد ونزاهة الانتخابات.

وكشف أن اللجنة القانونية للهيئة، بدأت في إعداد هيكل القانونين، المتمثلان في قانون السلطة المستقلة وتداعياته على القانون العضوي للانتخابات.

وفي حديثه عن الهيئة المستقلة للانتخابات، أكد لزهاري أنها ستكون مستقلة عن السلطة التنفيذية والإدارة بالخصوص، هيئة الدولة بسلطات مطلقة.


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