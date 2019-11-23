مرشحو الرئاسيات يحذرون من التدخل الأجنبي ويردون على البرلمان الأوروبي

حذر مرشحو الرئاسيات المزمع عقدها 12 ديسمبر المقبل، من التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري، خاصة بعد برمجة البرلمان الأوروبي، جلسة لمناقشة أوضاع البلاد.

وفتح مرشحو الرئاسيات النار، خلال تجمعاتهم الشعبية بمختلف ولايات الوطن، على التقارير الأجنبية الصادرة بحق الجزائر، مؤكدين أن ما يحدث شأن داخلي جزائري محظ.

وتلقى قرار البرلمان الأوروبي، برمجة جلسة لمناقشة أوضاع البلاد، استنكارا وردا شديد اللهجة من المرشحين.

واعتبر المرشحون عن رفضهم القاطع، للجلسة التي سيعقدها البرلمان الأوروبي، بحر الأسبوع الجاري، استفزازا صريحا عشية الانتخابات الرئاسية.

ووجه بعض المرشحين اتهامات الى مجموعات تنشط ما وراء البحار، وتعمل جاهدة لعرقلة سير الرئاسيات، قصد زعزعة الأوضاع.

وتحسبا لتربص أعداء الجزائر بمصلحة البلاد والعباد، دعا المرشحون الى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع، لصد أي تدخل أجنبي، وحتى لا يزداد عمر الأزمة.