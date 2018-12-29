مرشح الأفلان لـ “السينا” يفوز في معركة التموقع بتيسمسيلت

أرغم مترشح جبهة التحرير الوطني، نفسه على أخذ دور شرطي مرور وهو يستقبل فرادا وجماعات هيئة حزبه المنتخبة منذ طليعة شمس اليوم!.

وشارك “فارس” الأفلان عون الأمن في موقعه إلى جانب عناصر من الحزب، تكفلت بتنظيم حركة الشارع خارج قاعة اجراء اقتراع التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.

بينما سجل رئيس مجلس بلدية بوقائد مرشح التجمع الوطني الديموقراطي، تواجدا متواضعا في الموقع كذلك رئيس بلدية سيدي العنتري مرشح الحركة الشعبية الجزائرية.

يشار أن ” سينا” 2018 عرفت في الولاية تقدم 03 احزاب للمنافسة و مجموع 369 منتخبا للإقتراع.