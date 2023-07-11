مرشح الرئاسيات الفرنسية نيكولا دوبون ينفث سمومه على المهاجرين

يعتقد المرشح الرئاسي الفرنسي نيكولا دوبون آينان ، البالغ من العمر 61 عامًا. أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين فشلوا في الاندماج في المجتمع الفرنسي هي المسؤولة عن أعمال الشغب المتكررة في البلاد. مصرا على أن الحل لهذه المشكلة هو مغادرة فرنسا لمنطقة شنغن.

وقال النائب المعارض لقناة CNews ، إن أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في السنوات الأخيرة في فرنسا. هي نتيجة العدد المفرط للمهاجرين الذين لم يندمجوا في البلاد. مما يشير إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب مغادرة فرنسا. منطقة شنغن التي لا حدود لها.

قال دوبون آيجنان: “أنا الوحيد الذي طلب إعادة ترسيم الحدود الوطنية ومغادرة شنغن”، معربًا عن إدراكه أن “الطبقة السياسية الفرنسية بأكملها عارضت الفكرة”. على الرغم من ماريون آن بيرين لوبان من تعهد التجمع الوطني بفرض عمليات تفتيش على الحدود خلال دورة انتخابات 2022.

ومع ذلك ، في تقديم بيانات عن أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ، أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين. إلى أن عشرة في المائة فقط من المشاركين في أعمال الشغب كانوا من غير الفرنسيين.

على الرغم من آرائه حول عضوية شنغن الفرنسية ، يعتقد Dupont-Aignan أن مكان البلد هو داخل الاتحاد الأوروبي. معارضة احتمال “Frexit”. على الرغم من أنه يعتقد أنه يجب أن تتمتع الدول الأعضاء بمزيد من الاستقلالية. كما يعتقد أنه يجب على فرنسا مغادرة الناتو.