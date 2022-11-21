مرضى السكري .. أنسولين على شكل أقلام في الـ 2023

من المنتظر ان تدخل السوق الوطنية خلال السداسي الاول من سنة 2023 أنسولين على شكل أقلام من طرف وحدة إنتاج Biocare- biotech لإنتاج الأنسولين.

وإعتبر وزير المواد الصيدلانية علي عون خلال زيارته لمصنع بيوفارم ان إنتاج الأنسولين على شكل أقلام انه سيحقق أحد المكاسب في مجال الصناعة الصيدلانية. وسيدخل مرحلة التسويق في السدداسي الاول من سنة العام المقبل.

واضاف الوزير أن إنتاج الأنسولين على شكل أقلام في الجزائر يمثل حقبة جديدة من شأنها فك الإحتكار والتباعية نحو الإستيراد مما سيعزز السيادة الصحية والصيدلانية للبلاد.

كما كشف الوزيرعن دخول انسولين Glarus مكافىء Lantus في السوق الوطنية في السداسي الأول من 2023. وهذا سيحد من إحتكار المخابر الدولية في تزويد السوق.

وللإشارة فإن وحدة إنتاج Biocare- biotech لإنتاج الأنسولين التاعة لمصنع بيوفارم استثمار جزائري 100٪، وسيسمح بإستبدال مباشر للواردات بحوالي 120 مليون أورو. وذلك بقدرة إنتاجية تزيد عن 60 مليون وحدة بيع، أي ضعف الاستهلاك الجزائري السنوي لهذا النوع من الأنسولين، وبالتالي التمكن من التصدير نحو الخارج.