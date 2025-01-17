مرضى السيلياك.. احذروا هذه الشوكولاطة

حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مرضى “السيلياك” من استهلاك منتوج الشوكولاطة تحت اسم شوكولاتة دبي.

وأوضحت المنظمة أن منتج شوكولاتة دبي يحمل في غلافه وسم “بدون غلوتين” بالخطأ حين طباعة الغلاف.

ولهذا لا ننصح المصابين بمرض السيلياك استهلاكه، فهذا الخطأ قد يتسبب في أعراض صحية جانبية.

كما أن مدير المؤسسة باشر عملية السحب من السوق حسب تصريحاته.

جدير بالذكر أن مرضى السيلياك لهم حساسية لمادة غذائية تسمى الغلوتين موجودة في عدة منتجات عدة، منها الشكولاطة الموجهة لعامة المستهلكين، ما يتطلب خلطة خاصة بهم خالية من الغلوتين.