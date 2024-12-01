قناة النهار مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2024 - 15:45 شارك غرِّد أرسل 20 0 مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NAESI اقرأ أيضا طالع هابط : مشروع ملعب بحاسي مسعود متوقف منذ 5 سنوات .. من المسؤول؟ قناة النهار 12 نوفمبر الرئيس تبون: العصابة وصلت تقول للمسيّر النزيه.."لوكان تمضي أي وثيقة تجد نفسك في الحراش" قناة النهار 25 نوفمبر الكلاب الشرسة.. خطر قاتل في ظل غياب الترويض المحكم ! قناة النهار 11 نوفمبر شاهد..درك النعامة يحجز 21 صندوق لطائر الحسون قناة النهار 24 نوفمبر رفقاء محرز يتأهبون لشد الرحال إلى مالابو تحسبا لمواجهة غينيا الإستوائية قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط : السلطات المحلية للعاصمة تقوم بحملة تشجير بحسين داي بحضور الكشافة والأئمة قناة النهار 12 نوفمبر دفع معنوي رائع من قبل الأنصار خلال عملية الإحماء..ملعب ممتلئ عن آخره قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط : كاميرا النوي تزور محطات تحلية المياه وتكشف تطور الأشغال بها قناة النهار 14 نوفمبر شاهد..العثور على الطفل وسيم "حي يرزق" قناة النهار 18 نوفمبر الفريق أول شنقريحة يزور مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك قناة النهار 10 نوفمبر