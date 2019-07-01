مرضى رهائن صراع بين أطباء مضربين ومديرة معينة حديثا بوهران

الجهات الوصية مطالبة بالتدخل لوقف الانسداد الحاصل بمستشفى مجبر تامي بعين الترك

تعيش المؤسسة الاستشفائية مجبر تامي بعين الترك، في وهران منذ شهر رمضان، تحت وقع أزمة وانسداد.

تسبّب فيها قرار وزاري بتعيين مديرة جديدة مستقدمة من ولاية سعيدة لتسيير المستشفى مكان المدير السابق المحال على التقاعد قوبلت بالرفض القطعي.

وذلك من قبل الطاقم الطبي من أطباء أخصائيين وعامين بمختلف المصالح كونها وحسبهم ليست أهلا لإدارة مستشفى بحجم المؤسسة الاستشفائية مجبر تامي بعين الترك.

على اعتبار أنها كانت تشغل منصب مقتصدة بعيادة متعددة الخدمات وليست لها المؤهلات الكافية دون الحديث

عن أساليب الضغط والتحرش بالأطباء بزيارات تفتيشية يومية واستجواب المرضى قبل تعيينها الرسمي اعتبروها تشكيكا في

كفاءتهم الطبية بعد سنوات من الممارسة يشهد لهم أغلب قاطني المنطقة الساحلية لعين الترك بحسن التكفل

وجودة العناية الصحية وإن كان المستشفى يعاني من مشاكل كغيره يعمل كل الطاقم العامل به وخاصة

الأطباء جاهدين لتجاوزها، الأمر الذي دفعهم أمام تعنت الجهات الوصية النظر بجدية في مطالبهم إلى الإضراب

عن العمل بطلب تدخل مدير الصحة قبل تنصيبها لطرح مشاكل وانشغالات المؤسسة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء

التي عانوا منها مع المدراء السابقين اضطروا للتأقلم معها مجبورين أمام غياب الحلول.