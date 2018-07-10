مرضى فرنان حنفي …صراع طويل يقابله نبذ أقرب الناس إليهم

وهيبة ..نادية …رمضان و آخرون..هم مرضي خانتهم قدراتهم العقلية ذات يوم تحت ظروف و أسباب مختلفة من شخص لاخر.

لكن جمعتهم جدران مستشفى الامراض العقلية فرنان حنافي ب واد عيسي،التي ظلوا حابسين فيها لسنوات رغم امتثالهم للشفاء الكلي.

و هذا بعد ان تخلت عائلاتهم عنهم و لم يعودوا يوما اليهم وهناك من عاش في هذا المكان لسنوات طويلة حتى وافتهم المنية.

40 شخصا من مختلف ولايات الوطن بهذه المؤسسة الاستشفائية المختصة بالأمراض العقلية تخلت عنهم أسرهم.

بالرغم ان عند دخولهم المشفى أمضوا علي تعهد ان يتحملوا مسؤولية مرضاهم و يزورونهم على الاقل مرة في الاسبوع.

لكنهم ما ان خرجوا من بوابة المستشفى حتي نسوا ما تعهدوا به و حتى ان هناك من لم يكلف نفسه بادخاله مريضه.

انما يكتفي بتركه أمام بوابة المصحة ليفروا بعيدا تأريكين وراءهم أشخاص ضعفاء و هذا ما انعكس سلبيا علي نفسيتهم.

و مدى استجابتهم للعلاج بسبب الانسداد و الاكتظاظ بالمستشفى و حرمان من هم بحاجة ماسة للعلاج .

تعددت ظروف مرضى فرنان حنفي كل واحد منه يحمل حكاية اوصلته لفقدان قدرته على التحمل و سببت له اضطراب عقلي.

لكن الكل تجمعهم معاناة واحدة و هو الشعور بالنبذ من أقرب الناس إليهم والشعور بالوحدة، فتجدهم بنظرات حزينة و صمت يقفون.

و لساعات طويلة، ينظرون عبر النوافذ أملا ان يطل يوما ما احد من ذويهم للبحث عنهم و اخراجهم من هذا المكان الموحش و اخراجهم.

من نفقهم المظلم ومن وحدتهم الرهيبة و الوقوف الي جانبهم لمساعدتهم علي الاندماج من جديد في المجتمع .