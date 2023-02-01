قناة النهار مرضى فقر الدم… معاناة تزداد مع برودة الطقس بسكيكدة بقلم قناة النهار نشر في 01 فيفري 2023 - 11:02 فقر الدم شارك غرِّد أرسل 24 0 مرضى فقر الدم… معاناة تزداد مع برودة الطقس بسكيكدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/znmMh اقرأ أيضا "وزير التجارة :" يهمنا أن تعوّض المنتوجات الوطنية ما يتم إستوراده من الخارج فهي تتميّز بالجودة قناة النهار 29 جانفي عبد الحميد بورومة: ستكون هناك فرق ساهرة على صيانة ملعب نيلسون مانديلا 24/24 لديمومة هذا الصرح قناة النهار 14 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي "وزير التربية يزيل الغموض حول قضية الإدماج.."لي توفرت فيه هذه الشروط مبروك عليه قناة النهار 12 جانفي وقت التغيير: شروق حلمها ان تصبح مضيفة طيران.. شاهد كيف تغير شكلها للأجمل قناة النهار 11 جانفي ملتقيات وندوات جزائرية بالخارج.. الدبلوماسية الإقتصادية تتحرك بقوة مع بداية 2023 قناة النهار 20 جانفي رئيس مجلس النواب الأردني : الجزائر تنعم بملف الحرية ضد الإستعمار قناة النهار 29 جانفي زين عامر: التهجم على حفيد نيلسون مانديلا هو هجوم على جنوب إفريقيا ونتمنى من الكاف تسليط العقوبات قناة النهار 14 جانفي صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي عدالة: عقوبات صارمة ضد المعتدين على منتسبي التربية قناة النهار 12 جانفي