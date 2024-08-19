مرض خطير يفتك بسكان غزة ويهدد العالم!

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، من حدوث كارثة حقيقية بين سكان قطاع غزة، معتبرة أنه منطقة وباء خطرة، ويمكن أن ينتشر بسرعة وسهولة بين دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في دير البلح. لتتوالى التحذيرات الدولية، من انتشار هذا الفيروس في القطاع.

وساد تخوف كبير لدى الفرق الطبية من ظهور مرض شلل الأطفال في مناطق شمالي غزة. لا سيما بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس المسبب للمرض.

وتتصاعد المخاوف مع اكتشاف تحور الفيروس إلى نسخة أقوى قادرة على التسبب في الشلل بين من لم يتم تطعيمهم بالكامل.

ويأتي هذا، بالتزامن مع إنخفاض التطعيمات ليصبح القطاع أرضا خصبة للفيروس.

ومن جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن الوضع الصحي أصبح كارثيا. خاصة وأن الحالة المكتشفة تعود لرضيع يبلغ من العمر 10 شهور.

وتعد هذه الحالة الأولى منذ 25 عاما، وتمثل إشارة إلى أي مدى أصبح الوضع في غزة فوضويا وخطيرا ويائسا.

ويعيش نحو مليون وتسعمائة ألف نازح في غزة، مكدسين في مخيمات غير صحية مع قلة الوصول إلى المياه النظيفة. وتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل مكشوف بين الخيام، وهو ما يخلق بيئة مثالية لازدهار الفيروس.