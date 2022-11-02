مرض خطير ينتشر في ألمانيا!

كشفت بيانات قدمها معهد روبرت كوخ “RKI” الألماني، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بحمى غرب النيل في البلاد، بلغ هذا العام ضعف ما كان عليه العام الماضي.

وحسب ما نقلته Der Spiegel عن بيانات المعهد، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بهذه الحمى في ألمانيا منذ نهاية أوت إلى عشرة.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة لـDer Spiege، إنه ثبت أن ثمانية منهم على الأقل أصيبوا بالعدوى داخل ألمانيا.

وتعرف 4 ولايات على الأقل انتشارا المرض، منها العاصمة برلين وولايات ساكسونيا الشرقية وساكسونيا أنهالت. بالإضافة إلى شمال الراين ويستفاليا في الغرب.

وقالت Der Spiegel إنه بينما تضاعف عدد الحالات مقارنة بعام 2021، فهو أقل مما كان عليه في عام 2020.

وتم اكتشاف العدوى لدى الألمان الذين لم يسافروا إلى الخارج لأول مرة في عام 2019.

كما قال المعهد إنه وثق انتقال الفيروس بين الطيور والبعوض في ألمانيا في عام 2018.

وعادة ما تكون الحمى بدون أعراض، ما يعني أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفقا لـ RKI.

وتظهر على المصاب، أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الصداع أو الحمى، وكذلك القيء أو الطفح الجلدي.

ومع ذلك، يمكن أن يصاب واحد من كل 100 بمرض خطير لأن المرض يمكن أن يسبب التهاب الدماغ، مثل التهاب السحايا، ويمكن أن يؤدي إلى نوبات.

ويبلغ احتمال الوفاة بين المرضى المصابين بأمراض خطيرة حوالي 10 بالمائة. وقد يستغرق التعافي أسابيع أو حتى أشهر.

ويعتبر كبار السن والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بعدوى خطيرة.

ووفقا لوكالة الصحة الأوروبية (ECDC)، أبلغ عن إجمالي 950 حالة إصابة بحمى غرب النيل في جميع أنحاء المنطقة، مع 82 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى.