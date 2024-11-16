مرض غامض يثير الرعب في كندا

أصاب مرض دماغي غامض، المئات، في مقاطعة نيو برونزويك جنوب شرقي كندا.

وأثار المرض، مخاوف السلطات المحلية، التي طالبت بتدخل العلماء من الحكومة الفيدرالية وإجراء تحقيق عاجل.

وطالبت رئيسة وزراء مقاطعة نيو برونزويك سوزان هولت وكالة الصحة العامة الكندية، بالمساعدة في التحقيق في مرض دماغي غامض أصاب مئات الأشخاص في مقاطعتها.

جاء ذلك، بعدما رفضت لجنة إشرافية عينتها حكومة سلفها بلين هيغز فكرة أن حالات الإصابة مترابطة.

مشيرة إلى أن معظم المرضى في المجموعة تم تشخيصهم بشكل خاطئ.

ولكن بعد اجتماع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو قالت هولت إن علماء الحكومة الفيدرالية سيتدخلون.

وأضافت هولت: “نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق شامل حول ما يجعل الناس مرضى.. لأننا لا نعرف الآن. ليس فقط أننا لا نعرف كيفية تحديده وتشخيصه وعلاجه، ولا نعرف ما الذي يسببه”.

وتابعت: “عدم القدرة على تفسير هذا المرض وعدم معرفة سببه، وما سيحدث بعد ذلك، وما هو مسار العلاج أمر مؤلم للغاية.. معرفة أنه مرض لا يبدو أنه قابل للعلاج وأن الأشخاص من حولك ماتوا بسبب هذا المرض أمر مرعب. لذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لإلقاء الضوء على هذا وإيجاد طريقة لوقف ما يجعل الناس مرضى”.

وأوضحت هولت أن نحو 400 شخص في نيو برونزويك أبلغوا عن أعراض مماثلة.

ووفق صحيفة “ناشيونال بوست” فقد رأى طبيب الأعصاب في نيو برونزويك أليير ماريريو مئات المرضى في السنوات الأخيرة الذين يعانون من أعراض لا يمكن تفسيرها للتدهور العصبي.

وتشمل هذه الأعراض القلق وصعوبة النوم، فضلا عن الأعراض الأكثر حدة بما في ذلك آلام الأطراف وصعوبة التوازن، وارتطام الأسنان. وتشنجات العضلات العنيفة، ومشاكل الرؤية والهلوسة.

وبدأت هذه الأعراض تظهر لأول مرة في عام 2015 في مجموعة صغيرة من المرضى، قبل أن تنتشر أكثر وتصل لأكثر من 200 شخص.

وخلال عام 2022، تمر رصد إصابة 147 شخصا بهذا المرض تتراوح أعمارهم بين 17 و 80 عاما.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه منذ 2021، جرى تسجيل 9 وفيات تُعزى إلى المرض الغامض.