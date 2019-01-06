مرض نادر يسلب إبتسامة ماجدة في عمر الزهور

ناشدت الطفلة ماجدة 12 سنة، السلطات المحلية والوطنية التكفل بوضعيتها المرضية، ونقلها إلى الخارج للعلاج، بعدما عجز الأطباء عن علاجها بمستشفيات الوطن.

وتعاني ماجدة من مرض نادر، تسبب في تساقط كامل شعر رأسها وحاجبيها وأشفرها، ما اضطرها إلى وضع شعر اصطناعي “بيريكا” وهي في عمر الزهور.

ودعت والدة الطفلة وزارة التضامن والجهات المختصة من وزارة الصحة أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التكفل بعلاج ابنتها في الخارج.

وقالت أم ماجدة بأن الأطباء أخبروها بأنه يمكن علاج ابنتها في الخارج، خاصة وأنها لا تزال صغيرة.

وأما ماجدة فقالت والدموع تنهمر على خدها، “لا أريد أن تُعَيِّرني زميلاتي في المدرسة، ولا أريد أن ينتزعن شعري الإصطناعي ويضحكن علي”.