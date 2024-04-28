مرعب.. 70 إعصارا يضرب الولايات المتحدة خلال يوم واحد

ضرب أكثر من 70 إعصارًا وسط الولايات المتحدة يوم الجمعة، خاصة حول مدينة أوماها في نبراسكا وبالقرب من ولاية أيوا. وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NWS).

وتُظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي زوابع سوداء هائلة تجتاح السماء، وتعيد التربة والغبار في طريقها.

وتسببت هذه الظاهرة في أضرار جسيمة حيث دمرت عشرات المباني وتهدمت خطوط الكهرباء وخرجت القطارات عن مسارها وتطايرت الأسطح.

وكتبت شرطة أوماها على موقع X: “يواصل رجال الإنقاذ فحص المنازل المتضررة وتقديم المساعدة لأي مصابين”.

وأصيب ثلاثة أشخاص في حظيرة صناعية بعد مرور إعصار بالقرب من بلدة لينكولن. وفقا للسلطات، فإن تشخيصهم الحيوي غير متأثر.

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، التي نشرت العديد من التحذيرات من الإعصار يوم الجمعة في عدة ولايات بوسط الولايات المتحدة. أن تستمر هذه الظاهرة الجوية في هذه المنطقة الشاسعة من السهول الزراعية، بما في ذلك حتى تكساس.