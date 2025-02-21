مرغم: “أتمنى التتويج مع اتحاد العاصمة بكل الألقاب”

أبدى المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، مهدي مرغم، طموحه الكبير مع الفريق هذا الموسم، مؤكدا رغبته في حصد جميع الألقاب.

وصرح مرغم، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “خضت عدة تجارب في أندية أوروبية، قبل التحاقي باتحاد العاصمة، وسبق لي مجاورة سعبد بن رحمة”

كما أبدى لاعب الاتحاد، رأيه بخصوص البطولة الوطنية، أين قال: “البطولة الجزائرية جد تنافسية، ويميزها اللعب الهجومي”.

وبخصوص أهدافه لهذا الموسم، أكد مهدي مرغم: “اتحاد العاصمة ينافس هذا الموسم على ثلاثة جبهات، وأتمنى الفوز بها كلها”.