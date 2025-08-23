مرغم: “جئنا إلى “الشان” لبلوغ النهائي”

أكد لاعب المنتخب المحلي، مهدي مرغم، أن العناصر الوطنية جاهزة لمواجهة اليوم السبت، أمام منتخب السودان، في ربع نهائي “الشان”.

وأبرز نجم اتحاد العاصمة، أن المنتخب المحلي، يعمل بجد منذ تربص سيدي موسى، والجميع متحمس لخوض لقاء ربع النهائي المرتقب مساء اليوم.

وفي ردّه حول إمكانية وصول “الخضر” إلى نهائي المحفل القاري، الخاص باللاعبين المحليين، قال مرغم: “لما لا نلعب النهائي؟ نحن هنا للفوز بكل اللقاءات والوصول إلى النهائي”.

وواصل ذات المتحدث في تصريحات له أمس الجمعة، من زنجبار التنزانية، التي ستحتضن لقاء “الخضر” والسودان: “هذا هدفنا وسنقدم كل شيء من أجل الفوز على السودان”.

وختم مرغم: “الأمور ايجابية ونملك كل الأسلحة للفوز باللقاء.. قمنا بمعاينة المنافس، نملك بعض الأفكار على طريقة لعبه وسنحاول استغلالها للتأهل”.