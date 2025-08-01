مرغم: “حضرنا كما ينبغي لـ”الشان” وهدفنا الفوز بكل مبارياتنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب المنتخب الوطني للمحليين، مهدي مرغم، تحمسه الكبير للمشاركة في “الشان”، مؤكدا في ذات الوقت، جاهزيتهم، وعزمهم على الفوز بكل المباريات.
وصرح مرغم، اليوم الجمعة، قبل توجههم إلى اوغندا: “أنا جد فخور بتواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني، كما أني متحمس لأول مشاركة لي في هذه “الشان””.
كما أضاف: “أنا متحمس لانطلاق هذه البطولة، نملك فريق جد رائع، لذا سنذهب من أجل الفوز بكل مبارياتنا”.
وتابع مهدي مرغم: “حضرنا كما ينبغي لهذه “الشان”، من خلال تربصنا الأخير، ونتمنى تقديم أفضل مردود”.
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