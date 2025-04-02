مرغم: “حقّقنا نتيجة مرضية وهدفنا التأهل في مباراة الإياب”

أبدى لاعب اتحاد العاصمة، مهدي مرغم، سعادته بالعودة بتعادل ثمين (1-1) من قسنطينة، في مواجهة مستضيفه الشباب المحلي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كأس الكاف).

وقال مهدي مرغم، في تصريح لـ”النهار”، عقب نهاية المباراة التي جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: “دخلنا بصعوبة في المباراة، لكننا عدنا بشكل أقوى في الشوط الثاني، وحققنا الأهم. سنصحح الأخطاء التي وقعنا فيها، وسنستغل قوتنا في مباراة العودة”.

وأضاف مرغم: “يجب أن نبقى مركّزين على الهدف الرئيسي وهو الفوز والتأهل في المباراة القادمة، سنعود إلى التدرب بشكل جدي”.

وأثنى لاعب سوسطارة كثيراً على مشجعي الاتحاد: “بصراحة، الأنصار أذهلوني، أتمنى أن يواصلوا على هذا المنوال، إن شاء الله سنكرّمهم بلقب في نهاية الموسم”.