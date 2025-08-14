مرغم: “لدينا الثقة الازمة في امكانياتنا لحصد النقاط الثلاث ضد غينيا”

أكد لاعب المتتخب الوطني للمحليين، مهدي مرغم، جاهزيته وبقية زملائه لمواجهة منتخب غينيا، في ثالث جولة من بطولة “الشان”، بهدف تحقيق الفوز.

وصرح مرغم، اليوم الخميس، في ندوة صحفية خاصة بهذه المباراة: “عاينا منتخب غينيا، الذي يملك تعداد جيد من اللاعبين”.

كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي طيلة أسبوع كامل، ولدينا الثقة اللازمة في امكانياتنا، من أجل حصد النقاط الثلاث”.

وتابع مهدي مرغم: “منتخب غينيا يملك مستوى جيد، وعلينا التعامل معهم بجيدة مثل منافسينا السابقين من أجل تحقيق الفوز”.

يذكر أن مباراة المتخب الوطني للمحليين، ضد غينيا، لحساب الجولة الثالثة من بطولة “الشان”، مقررة يوم غد الجمعة، على الساعة الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر.