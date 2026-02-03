مرغم يتحدى شبيبة القبائل ويرسم التحاقه بـ “باستيا” الفرنسي

أعلن اليوم الثلاثاء، نادي باستيا الفرنسي، رسميا عن تعاقده مع لاعب شبيبة القبائل، مهدي مرغم.

وقدم متذيل ترتيب “الليغ2” الفرنسية، لاعبه الجديد، مرغم، الذي وقع عقدا مع الفريق يمتد لـ 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لموسمين.

وافاد نادي باسيا، في موقعه الالكتروني. أن ضم مرغم، إلى صفوف الفريق جاء بعد موافقة ناديه السابق شبيبة القبائل على فسخ عقده.

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط، من نفي إدارة الشبيبة. في بيان رسمي كل الأخبار التي تحدثت عن انتقال لاعبها المرتبط بعقد إلى جوان 2027، إلى نادٍ أجنبي.

يشار إلى أن صاحب الـ 27 عاما، التحق بـ”الكناري” الصيف الفارط. قادما من اتحاد العاصمة. وخاض مع الفريق 18 مباراة ما بين البطولة وكأس الجزائر ودوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها هدفا وحيدا.