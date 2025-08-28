مرغم يغادر اتحاد العاصمة وينتقل إلى شبيبة القبائل

في تطور مفاجئ في سوق الانتقالات، كشف الصحفي الفرانكو-جزائري بصحيفة ليكيب الفرنسية، نبيل جليت، عن مغادرة اللاعب مهدي مرغم ناديه اتحاد العاصمة.

وأوضح المصدر أن اللاعب قرر تغيير وجهته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومع ما تم تداوله حول إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية، خاصة في البرتغال، جاء الخبر مفاجئًا للجماهير الجزائرية، إذ سيبقى مرغم في الجزائر، ليوقع عقدًا مع شبيبة القبائل.