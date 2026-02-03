مرغم يتحدى شبيبة القبائل ويُرسّم التحاقه بـ باستيا الفرنسي

أعلن نادي باستيا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن تعاقده مع لاعب شبيبة القبائل، مهدي مرغم.

وقدّم متذيل ترتيب “الليغ2” الفرنسية، لاعبه الجديد، مرغم، الذي وقع عقدا مع الفريق يمتد لـ 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لموسمين.

وأفاد نادي باسيا، في موقعه الالكتروني. بأن ضم مرغم، إلى صفوف الفريق جاء بعد موافقة ناديه السابق شبيبة القبائل على فسخ عقده.

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من نفي إدارة الشبيبة، في بيان رسمي، كل الأخبار التي تحدثت عن انتقال اللاعب مرغم المرتبط بعقد حتى جوان 2027، إلى نادٍ أجنبي.

يشار إلى أن صاحب الـ27 عاما التحق بـ”الكناري” الصيف الفارط. قادما من اتحاد العاصمة. وخاض مع الفريق 18 مباراة في منافسات البطولة وكأس الجزائر ودوري أبطال إفريقيا، سجل خلالها هدفا وحيدا.