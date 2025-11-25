مرفوقة ببرد.. أمطار تتعدى 60 ملم ورياح قوية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد وهبوب رياح قوية نهار اليوم الثلاثاء، على عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 50 ملم. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بداية من الساعة 10:00 من نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 من يوم الأربعاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس والبويرة.

وأفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم. بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 من يوم الأربعاء على الأقل. وهذا على ولايات تيزي وزو، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 09:00 من نهار اليوم ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، عين الدفلى، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات سكيكدة، عنابة والطارف، هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 الثلاثاء.

