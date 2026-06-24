مرفوقة ببرد.. أمطار تصل 40 ملم عبر هذه الولايات اليوم

حذّرت مصالح الحماية المدنية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، ستشهد بعض الولايات الشرقية اليوم تساقط أمطار مرفوقة ببرد. محليا تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم، ابتداءً من اليوم الأربعاء على الساعة 13:00 ويستمر إلى غاية الساعة 23:00.

وبخصوص الولايات المعنية هي برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي. خنشلة، تبسة.

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