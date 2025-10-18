مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية تتعدى 40 ملم بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، نهار اليوم السبت، على عدة ولايات من الوطن.

وحذّرت نشرية للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد على ولايات سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي. باتنة، بسكرة، تبسة، أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.

ومن المتوقع أن تتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا، وتستمر في التساقط إلى غاية يوم غد الأحد على 6 سـا صباحا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور