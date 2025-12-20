مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. مرفوقة بتساقط لحبات البرد

تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة الثامنة ليلاً.

والولايات المعنية هي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت وعين الدفلى.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت. لتستمر إلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط وغرداية.

كما ستشهد ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

هذا وتتوقع ذات المصالح استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت، على ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس.

