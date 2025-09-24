مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية جد غزيرة إلى يوم الخميس

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط حبات البرد.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى أن الأمطار الغزيرة مرتقبة بداية من الساعة 15:00 إلى غاية يوم غد على الساعة 06:00. وهذا في كل من ولايتي الجلفة، تيارت.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقّع الديوان تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتعدى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط حبات البرد. بداية من غد الخميس على الساعة 03:00 إلى غاية الساعة 18:00 على الأقل. في كل من ولايات المسيلة، باتنة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية.