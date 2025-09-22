مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا وتكون مرفوقة بحبات البرد.

وحسب نشرية خاصة، فإن كمية الأمطار تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة 13:00 إلى غاية 23:00 سا.

أما الولايات المعنية بالنشرية الخاصة، فهي كل من تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة. البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة والمسيلة.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّرت المصلحة ذاتها من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا. وتكون مرفوقة بحبات البرد. وقد تتعدى كمية الأمطار 40 ملم بداية من الساعة 14:00 سا إلى غاية الساعة الثانية من صبيحة يوم الثلاثاء.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الولايات المعنية هي كل من سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس. باتنة، الطارف، أم البواقي، خنشلة وتبسة.