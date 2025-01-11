مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

واشار المصدر نفسه، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الحادية عشر ليلا تستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الإثنين على الأقل.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الثلاثاء.

وهذا على ولايات عين الدفلى، تيبازة ،الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة ،المدية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة و وق أهراس.

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