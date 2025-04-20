مرفوقة ببَرد.. أمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تكون مرفوقة ببرد على عدة ولايات من وسط وشرق البلاد نهار اليوم الأحد.

وحسب نشرية للمصالح نفسها فإن ولايات شمال الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج وسطيف. ستشهد تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد تتراوح كميتها بين 20 ملم و 30 ملم اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 23:00.

وتتوقع ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، خنشلة، باتنة، أم البواقي وتبسة.

وهذا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 12:00.

كما ستشهد ولايات بسكرة، الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط. معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة والبيض استمرار تساقط الأمطار.

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