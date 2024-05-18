مرفوقة بتطاير للرمال.. رياح قوية وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، على عدة مناطق من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، تساقط الأمطار الرعدية يكون بكميات معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي: بجاية، جيجل، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج. أم البواقي، باتنة، المسيلة، تبسة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، ورقلة، إن صالح وتمنراست.

كما أفاد تنبيه ثان للمصالح نفسها بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وهذا على كل من ولايات: البيض، المنيعة، غرداية، ورقلة، بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار وإن صالح.

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