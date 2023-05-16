مرفوقة بحبات البرد.. أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على 10 ولايات غدا

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد بداية من يوم غد الأربعاء على الولايات الغربية وشمال الصحراء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات للبرد بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم غد الأربعاء.

وسيخص تساقط الأمطار بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تلمسان. سيدي بلعباس سعيدة تيارت و تسمسيلت