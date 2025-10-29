مرفوقة بحبات البرد.. أمطار غزيرة في 14 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم.

و حسب المصلحة ذاتها، فإن الأمطار المرتقبة ستكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة 18:00 اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة 6:00 يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية بالنشرية الخاصة النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المدية، البويرة. تيزي وزو، بجاية، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وباتنة.

